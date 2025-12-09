Украинец Трубин вошел в топ-5 самых дорогих футбольных вратарей в мире
Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин занял 5-е место в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в 45,2 млн евро.
Аналитики оценивают стоимость Трубина в 45,2 млн евро.
Самым дорогим в списке оказался вратарь сборной Италии и английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма (73,5 млн).
Вторым в списке самых дорогих стал вратарь английского клуба "Брайтон энд Хоув Альбион" и национальной сборной Нидерландов Барт Вербрюгген (60,8 млн евро). Третье место получил голкипер французского "ПСЖ" Люка Шевалье (59,8 млн евро).
