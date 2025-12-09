Украинец Трубин вошел в топ-5 самых дорогих футбольных вратарей в мире

$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 10374 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 18671 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 19699 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 25468 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 25919 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 29983 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 37751 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 34745 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18540 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35409 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзивы
Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца8 декабря, 18:43 • 4986 просмотра
путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 годуPhoto8 декабря, 20:46 • 5420 просмотра
"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"Video8 декабря, 20:56 • 5972 просмотра
Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети8 декабря, 21:21 • 3498 просмотра
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 декабря, 21:42 • 6428 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 11484 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 15071 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 58527 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 68728 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 69442 просмотра
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Украинец Трубин вошел в топ-5 самых дорогих футбольных вратарей в мире

Киев

 • 22 просмотра

Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин занял 5-е место в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в 45,2 млн евро.

Вратарь футбольной сборной Украины и португальской Бенфики Анатолий Трубин занял 5-е место в обновленном рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES Football Observatory. Об этом сообщает УНН.

Детали

Аналитики оценивают стоимость Трубина в 45,2 млн евро.

Самым дорогим в списке оказался вратарь сборной Италии и английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма (73,5 млн).

Вторым в списке самых дорогих стал вратарь английского клуба "Брайтон энд Хоув Альбион" и национальной сборной Нидерландов Барт Вербрюгген (60,8 млн евро). Третье место получил голкипер французского "ПСЖ" Люка Шевалье (59,8 млн евро).

Напомним

В августе украинский защитник Илья Забарный переходит во французский клуб ПСЖ за 67 миллионов евро.

Рейтинг футбольных клубов 2025: "Реал Мадрид" – самый дорогой клуб мира 05.05.25, 18:41

Вадим Хлюдзинский

Спорт