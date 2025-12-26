Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів світу
Київ • УНН
Портал Transfermarkt оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу. Ламін Ямал, Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе оцінені в 200 мільйонів євро кожен. Найдорожчий українець, Ілля Забарний, займає 105-ту позицію з вартістю 50 мільйонів євро.
Портал Transfermarkt оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Статус найдорожчих футболістів планети наразі ділять вінгер "Барселони" Ламін Ямал, форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та нападник "Реала" Кіліан Мбаппе, вартість яких оцінюється у 200 мільйонів євро.
До топ-10 також увійшли Джуд Беллінгем ("Реал"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Майкл Олісе ("Баварія"), Букайо Сака ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челсі"), Федеріко Вальверде ("Реал"), Деклан Райс ("Арсенал") та Александер Ісак ("Ліверпуль").
Найдорожчим українським футболістом став захисник "ПСЖ" Ілля Забарний. Його ринкова вартість становить 50 мільйонів євро, і це 105-та позиція рейтингу.
Нагадаємо
Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін посів 5-те місце у рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES Football Observatory. Його вартість оцінюється у 45,2 млн євро.
