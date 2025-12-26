Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів світу

$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 13115 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 46033 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 49576 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 62057 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 31684 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 24698 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 18916 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 63256 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 79547 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34999 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Міноборони запроваджує відеофіксацію контролю якості майна ЗСУ для прозорості закупівель 25 грудня, 15:49 • 9584 перегляди
Ще один день із графіками: завтра у більшості регіонів України планують відключати світло25 грудня, 16:33 • 4574 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 12501 перегляди
Гімалайське будівництво: Індія масштабує військову інфраструктуру для стримування КитаюPhoto25 грудня, 17:52 • 5294 перегляди
Нардепи пропонують затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: зареєстровано проєкт постанови19:56 • 9388 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 46033 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 63256 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 46329 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 79548 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 64559 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чарльз ІІІ
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Велика Британія
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 12521 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 16222 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 17337 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 20157 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 26376 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Storm Shadow
The Times

Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів світу

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Портал Transfermarkt оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу. Ламін Ямал, Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе оцінені в 200 мільйонів євро кожен. Найдорожчий українець, Ілля Забарний, займає 105-ту позицію з вартістю 50 мільйонів євро.

Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів світу

Портал Transfermarkt оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Статус найдорожчих футболістів планети наразі ділять вінгер "Барселони" Ламін Ямал, форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та нападник "Реала" Кіліан Мбаппе, вартість яких оцінюється у 200 мільйонів євро.

До топ-10 також увійшли Джуд Беллінгем ("Реал"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Майкл Олісе ("Баварія"), Букайо Сака ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челсі"), Федеріко Вальверде ("Реал"), Деклан Райс ("Арсенал") та Александер Ісак ("Ліверпуль").

Найдорожчим українським футболістом став захисник "ПСЖ" Ілля Забарний. Його ринкова вартість становить 50 мільйонів євро, і це 105-та позиція рейтингу.

Нагадаємо

Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін посів 5-те місце у рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES Football Observatory. Його вартість оцінюється у 45,2 млн євро.

Рейтинг футбольних клубів 2025: "Реал Мадрид" – найдорожчий клуб світу05.05.25, 18:41 • 9772 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт