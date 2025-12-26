Гривна существенно укрепляется к доллару и евро: курс валют от НБУ на 26 декабря
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 26 декабря на уровне 41,93 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий день. Курс евро составляет 49,43 гривны, а злотого – 11,69 гривны.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,9331 грн (-22 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4265 грн (-25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6975 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,85-42,35 грн, евро по 49,20-49,95 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,90-42,00 грн/долл. и 49,34-49,44 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
