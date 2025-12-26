$42.150.05
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Гривна существенно укрепляется к доллару и евро: курс валют от НБУ на 26 декабря

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 26 декабря на уровне 41,93 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий день. Курс евро составляет 49,43 гривны, а злотого – 11,69 гривны.

Гривна существенно укрепляется к доллару и евро: курс валют от НБУ на 26 декабря

По состоянию на пятницу, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,93 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,43. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,9331 грн (-22 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4265 грн (-25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6975 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,85-42,35 грн, евро по 49,20-49,95 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,90-42,00 грн/долл. и 49,34-49,44 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Доллар США готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года - Reuters24.12.25, 14:50 • 2602 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины