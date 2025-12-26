Гривня істотно міцнішає до долара та євро: курс валют від НБУ на 26 грудня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 26 грудня на рівні 41,93 гривні, що на 22 копійки менше, ніж попереднього дня. Курс євро становить 49,43 гривні, а злотого – 11,69 гривні.
Станом на п'ятницю, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,93 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,15 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,43. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,9331 грн (-22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,4265 грн (-25 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6975 грн. (-9 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 41,85-42,35 грн, євро за 49,20-49,95 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,90-42,00 грн/дол. та 49,34-49,44 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
