Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в волгограде, есть повреждения

$42.150.05
49.680.05
ukenru
06:47 • 228 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 1478 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 16446 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 60397 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 62261 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 77030 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 38487 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 27959 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21071 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68163 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 5398 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 6948 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 7122 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 7572 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД01:27 • 4226 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 60398 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68164 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 49873 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 84283 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 68317 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Чернигов
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 14825 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 18595 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 19653 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 22472 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 28774 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в волгограде, есть повреждения

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В ночь на 26 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в российском волгограде.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в волгограде, есть повреждения

В ночь на 26 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в российском волгограде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В сети появилось видео пожара в городе. В то же время губернатор региона андрей бочаров сообщал, что на тот момент повреждений и пострадавших не было.

Дополнительно

Вероятно, речь идет об атаке на завод "лукойл-волгограднефтепереработка". Данный завод неоднократно подвергался дроновым атакам после начала российского вторжения в Украину. Это происходило в 2024 и 2025 годах.

В результате получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. В то же время повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ. Речь идет о морском порту темрюк и оренбургском газоперерабатывающем заводе.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины