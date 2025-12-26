Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в волгограде, есть повреждения
Киев • УНН
В ночь на 26 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в российском волгограде.
В ночь на 26 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "лукойла" в российском волгограде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В сети появилось видео пожара в городе. В то же время губернатор региона андрей бочаров сообщал, что на тот момент повреждений и пострадавших не было.
Дополнительно
Вероятно, речь идет об атаке на завод "лукойл-волгограднефтепереработка". Данный завод неоднократно подвергался дроновым атакам после начала российского вторжения в Украину. Это происходило в 2024 и 2025 годах.
В результате получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. В то же время повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками.
Напомним
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ. Речь идет о морском порту темрюк и оренбургском газоперерабатывающем заводе.