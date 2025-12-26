$42.150.05
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 1538 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 16468 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
25 грудня, 10:58 • 60474 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 09:42 • 62312 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 77086 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
25 грудня, 09:14 • 38516 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27971 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21078 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
24 грудня, 15:03 • 68197 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у волгограді, є пошкодження

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У ніч на 26 грудня дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у російському волгограді.

Дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у волгограді, є пошкодження

У ніч на 26 грудня дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у російському волгограді. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

У мережі з’явилось відео пожежі у місті. Водночас губернатор регіону андрій бочаров повідомляв, що на той момент пошкоджень і постраждалих не було.

Додатково

Ймовірно, йдеться про атаку на завод "лукойл-волгограднафтопереробка". Даний завод неодноразово зазнавав дронових атак після початку російського вторгнення в Україну. Це відбувалось в 2024 і 2025 роках.

В результаті отримали пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Водночас пошкодження отримав кабель управління повітряними холодильниками.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Йдеться про морський порт темрюк та оренбурзький газопереробний завод.

Євген Устименко

