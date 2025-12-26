Дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у волгограді, є пошкодження
Київ • УНН
У ніч на 26 грудня дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у російському волгограді.
У ніч на 26 грудня дрони атакували нафтопереробний завод "лукойла" у російському волгограді. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
У мережі з’явилось відео пожежі у місті. Водночас губернатор регіону андрій бочаров повідомляв, що на той момент пошкоджень і постраждалих не було.
Додатково
Ймовірно, йдеться про атаку на завод "лукойл-волгограднафтопереробка". Даний завод неодноразово зазнавав дронових атак після початку російського вторгнення в Україну. Це відбувалось в 2024 і 2025 роках.
В результаті отримали пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Водночас пошкодження отримав кабель управління повітряними холодильниками.
Нагадаємо
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Йдеться про морський порт темрюк та оренбурзький газопереробний завод.