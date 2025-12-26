121 бой за сутки, до половины - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

До половины из 121 боя на фронте произошло за прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Константиновском и Александровском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 26 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3614 обстрелов, в том числе 90 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Александровка Днепропетровской области; Новотягинка Херсонской области; Зализничное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье, Верхняя Терса, Староукраинка, Любицкое, Зеленое, Бойково Запорожской области; Затока Одесской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, совершил 107 обстрелов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Сиверска и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиа, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахового, Кучерова Яра, Новоэкономического.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

