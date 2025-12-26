121 бой за сутки, до половины - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

$42.150.05
25 декабря, 16:14 • 15971 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 58602 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 60999 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 75586 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 37746 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 27614 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 20850 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 67541 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 83703 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 36044 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 4836 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 6362 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 5194 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 6928 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД01:27 • 3712 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 58637 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 67553 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 49395 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 83714 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 67836 просмотра
121 бой за сутки, до половины - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 410 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение, половина из которых пришлась на Покровское, Константиновское и Александровское направления. Противник совершил 1 ракетный и 66 авиационных ударов, применив 1 ракету и 172 управляемые авиабомбы.

121 бой за сутки, до половины - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

До половины из 121 боя на фронте произошло за прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Константиновском и Александровском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 26 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3614 обстрелов, в том числе 90 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Александровка Днепропетровской области; Новотягинка Херсонской области; Зализничное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье, Верхняя Терса, Староукраинка, Любицкое, Зеленое, Бойково Запорожской области; Затока Одесской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, совершил 107 обстрелов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Сиверска и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиа, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахового, Кучерова Яра, Новоэкономического.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 840 солдат и 537 БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки26.12.25, 07:14 • 1398 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина