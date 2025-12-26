121 бій за добу, до половини - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 15731 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 57526 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 60261 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 74782 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 37289 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27403 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20720 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 67181 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 83382 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35996 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
6.5м/с
81%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ядерний шантаж і маніпуляції: путін заявляє про переговори зі США щодо долі окупованої ЗАЕС без України25 грудня, 20:32 • 6408 перегляди
Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей25 грудня, 21:22 • 4396 перегляди
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 5896 перегляди
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 4066 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 6390 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 57535 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 67185 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 49102 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 83388 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 67543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Чернігів
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 14190 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 17906 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 18994 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 22033 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 28343 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

121 бій за добу, до половини - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 160 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення, половина з яких припала на Покровський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Противник здійснив 1 ракетний та 66 авіаційних ударів, застосувавши 1 ракету та 172 керовані авіабомби.

121 бій за добу, до половини - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

До половини з 121 бою на фронті сталося минулої доби на трьох напрямках - Покровському, Костянтинівському та Олександрівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 26 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів - у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 840 солдатів та 537 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу26.12.25, 07:14 • 1262 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна