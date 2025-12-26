Экс-начальника СБУ Харьковщины задержали, ему объявили новое подозрение - ГБР
Киев • УНН
Бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог задержали и объявили ему новое подозрение, сообщили в Государственном бюро расследований в пятницу, пишет УНН.
Дополняется...