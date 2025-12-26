Ексначальника СБУ Харківщини затримали: йому оголосили нову підозру

Колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу затримали та оголосили йому нову підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора та Державному бюро розслідувань у п'ятницю, пише УНН.

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Як вказали у ДБР, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - "за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року".

"Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення зс рф 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи", - ідеться у дописі.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, "наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

У разі підтвердження вини йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Суд має визначити для нього новий запобіжний захід. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

"Окремо повідомляємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді міста Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України)", - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо

У липні 2023 року було завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у вчиненні державної зради.