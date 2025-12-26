$41.930.22
Ексклюзив
08:10 • 578 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 4772 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 10254 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 20335 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 68549 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 67564 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 81983 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40636 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 29131 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21662 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексначальника СБУ Харківщини затримали: йому оголосили нову підозру

Київ • УНН

 • 2292 перегляди

Колишнього начальника управління СБУ в Харківській області затримали після спроби вийти під заставу, оголосивши нову підозру. Його звинувачують в організації захоплення Харківської ОДА та спробі усунення керівництва на початку повномасштабного вторгнення.

Ексначальника СБУ Харківщини затримали: йому оголосили нову підозру

Колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу затримали та оголосили йому нову підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора та Державному бюро розслідувань у п'ятницю, пише УНН.

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Як вказали у ДБР, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - "за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року".

"Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення зс рф 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи", - ідеться у дописі.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, "наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

У разі підтвердження вини йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Суд має визначити для нього новий запобіжний захід. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

"Окремо повідомляємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді міста Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України)", - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо

У липні 2023 року було завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у вчиненні державної зради.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Харківська область
Служба безпеки України