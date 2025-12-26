Метели и гололедица: в Украину идет настоящая зимняя погода
Киев • УНН
В пятницу, 26 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода со снегом, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет достигать 0-5 градусов мороза, а порывы ветра до 15-20 м/с вызовут метели.
Детали
По информации синоптиков, погода будет по-настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо, днем по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет идти снег, на дорогах будет образовываться гололедица.
Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели. Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабнет, таким образом ... дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза
В Киеве и области в пятницу будет облачно, будет идти снег. Температура воздуха 0°...+2°.
