25 декабря, 16:14 • 14638 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 52351 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 55501 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 69046 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 34545 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 26261 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 20003 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 65432 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 81683 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35531 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Метели и гололедица: в Украину идет настоящая зимняя погода

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В пятницу, 26 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода со снегом, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет достигать 0-5 градусов мороза, а порывы ветра до 15-20 м/с вызовут метели.

В пятницу, 26 декабря, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погода будет по-настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо, днем по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет идти снег, на дорогах будет образовываться гололедица.

Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели. Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабнет, таким образом ... дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, будет идти снег. Температура воздуха 0°...+2°.

Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря22.12.25, 13:25 • 27335 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине