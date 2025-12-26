Хуртовини та ожеледиця: в Україну йде справжня зимова погода

У п'ятницю, 26 грудня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, погода буде по справжньому зимовою, адже атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, вдень по всій території України крім крайнього заходу падатиме сніг, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини. Щодо температурного фону, то за рахунок збільшення хмарності мороз дещо послабшає, таким чином ... денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу