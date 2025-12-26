$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 14701 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 52617 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 55784 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 69366 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 34698 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 26313 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20030 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 65508 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 81760 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35561 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Хуртовини та ожеледиця: в Україну йде справжня зимова погода

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У п'ятницю, 26 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом, на дорогах утвориться ожеледиця. Температура повітря сягатиме 0-5 градусів морозу, а пориви вітру до 15-20 м/с спричинять хуртовини.

Хуртовини та ожеледиця: в Україну йде справжня зимова погода

У п'ятницю, 26 грудня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погода буде по справжньому зимовою, адже атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, вдень по всій території України крім крайнього заходу падатиме сніг, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини. Щодо температурного фону, то за рахунок збільшення хмарності мороз дещо послабшає, таким чином ... денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, сніжитиме. Температура повітря 0°...+2°.

Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня22.12.25, 13:25 • 27335 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні