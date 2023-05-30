ВАКС назначил подготовительное заседание по делу в отношении Насирова и его советника

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“1 июня 2023 года в 14:00 ч в ВАКС запланировано подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта по обвинению бывшего Председателя ГФС Украины и его советника в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. О результатах подготовительного рассмотрения будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.

Напомним

Следствие установило, что в течение 2015 -2016 годов глава Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщается, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олегу Бахматюку, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно главой ГФС Украины, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями.

Для перечисления средств подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту.

3 февраля текущего года следствие по делу Насирова и его советника завершили.

8 марта Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка.

24 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд направлено дело в отношении бывшего главы ГФС Украины и его советника о взятке в 722 млн гривен.