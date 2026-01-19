Атака рф на Харьков 19 января: число пострадавших возросло до 10, в ОВА показали последствия ударов

Армия рф атаковала Слободской район Харькова, исключительно гражданскую жилую застройку. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 10, передает УНН.

10 человек получили травмы разной степени тяжести, двое пострадавших госпитализированы. Медики оказали всем необходимую помощь. К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла - сообщил Синегубов.

По его словам, повреждено 30 частных домов. Один дом разрушен.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов - резюмировал Синегубов.

Напомним

Харьков под атакой вражеских КАБ, прозвучали взрывы. Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу.