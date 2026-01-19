Атака рф на Харьков 19 января: число пострадавших возросло до 10, в ОВА показали последствия ударов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 6852 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 21391 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 24070 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 15829 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 21754 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30145 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40095 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60302 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 48241 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79520 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 16375 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 18507 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 37106 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 19070 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 12287 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 21362 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 24043 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 37253 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 65329 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 103854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Джорджия Мелони
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 1842 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 18633 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 16503 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 26971 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 39313 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times

Атака рф на Харьков 19 января: число пострадавших возросло до 10, в ОВА показали последствия ударов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате атаки армии рф на Слободской район Харькова пострадали 10 человек, одна 69-летняя женщина погибла. Повреждены 30 частных домов, один разрушен.

Атака рф на Харьков 19 января: число пострадавших возросло до 10, в ОВА показали последствия ударов

Армия рф атаковала Слободской район Харькова, исключительно гражданскую жилую застройку. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 10, передает УНН.

10 человек получили травмы разной степени тяжести, двое пострадавших госпитализированы. Медики оказали всем необходимую помощь. К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла 

- сообщил Синегубов.

По его словам, повреждено 30 частных домов. Один дом разрушен.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов 

- резюмировал Синегубов.

Напомним

Харьков под атакой вражеских КАБ, прозвучали взрывы. Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков