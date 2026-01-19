$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 6866 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 21411 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 24089 перегляди
11:48 • 15840 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 15840 перегляди
19 січня, 07:52 • 21765 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 21765 перегляди
19 січня, 07:13 • 30152 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30152 перегляди
18 січня, 11:31 • 40101 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40101 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60304 перегляди
18 січня, 08:25 • 48243 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48243 перегляди
17 січня, 12:49 • 79522 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79522 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Атака рф на Харків 19 січня: кількість постраждалих зросла до 10, в ОВА показали наслідки ударів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок атаки армії рф на Слобідський район Харкова постраждало 10 людей, одна 69-річна жінка загинула. Пошкоджено 30 приватних будинків, один зруйновано.

Атака рф на Харків 19 січня: кількість постраждалих зросла до 10, в ОВА показали наслідки ударів

Армія рф атакувала Слобідський район Харкова, виключно цивільну житлову забудову. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждаліх зросла до 10, передає УНН.

10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу. На жаль, одна 69-річна жінка загинула 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів 

- резюмував Синєгубов.

Нагадаємо

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків