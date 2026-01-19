Атака рф на Харків 19 січня: кількість постраждалих зросла до 10, в ОВА показали наслідки ударів

Армія рф атакувала Слобідський район Харкова, виключно цивільну житлову забудову. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждаліх зросла до 10, передає УНН.

10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу. На жаль, одна 69-річна жінка загинула - повідомив Синєгубов.

За його словами, пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів - резюмував Синєгубов.

Нагадаємо

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту.