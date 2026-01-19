Ворог КАБами атакував Харків: зафіксовано три удари по місту

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Більш детальна інформація зʼясовується. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила - повідомив Синєгубов.

Додамо

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами. Деталі уточнюємо.

У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер