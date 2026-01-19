Ворог КАБами атакував Харків: зафіксовано три удари по місту

$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 10004 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 12420 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 9142 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 16110 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 25786 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 37574 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 58934 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47391 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78380 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 111231 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 20991 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 19083 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 17660 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 26382 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 13553 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 10007 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 60033 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 98517 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 12280 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 12167 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 24145 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 36614 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 33066 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Ворог КАБами атакував Харків: зафіксовано три удари по місту

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Харків атакували ворожі КАБи, пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про відсутність інформації щодо постраждалих.

Ворог КАБами атакував Харків: зафіксовано три удари по місту

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Більш детальна інформація зʼясовується. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила 

- повідомив Синєгубов.

Додамо

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами. Деталі уточнюємо.

У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер19.01.26, 11:00 • 3100 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків