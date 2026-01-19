Враг КАБами атаковал Харьков: зафиксировано три удара по городу
Киев • УНН
Харьков атаковали вражеские КАБы, прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об отсутствии информации о пострадавших.
Харьков под атакой вражеских КАБ, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Более подробная информация выясняется. На эту минуту информация о пострадавших не поступала
Добавим
Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами. Детали уточняем.
