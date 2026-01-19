$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 9678 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 12167 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 8886 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 15918 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 25470 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 37349 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 58716 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47238 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78268 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 111117 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Враг КАБами атаковал Харьков: зафиксировано три удара по городу

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Харьков атаковали вражеские КАБы, прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об отсутствии информации о пострадавших.

Враг КАБами атаковал Харьков: зафиксировано три удара по городу

Харьков под атакой вражеских КАБ, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Более подробная информация выясняется. На эту минуту информация о пострадавших не поступала 

- сообщил Синегубов.

Добавим

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами. Детали уточняем.

В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр19.01.26, 11:00 • 3090 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков