Враг КАБами атаковал Харьков: зафиксировано три удара по городу

Харьков под атакой вражеских КАБ, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Более подробная информация выясняется. На эту минуту информация о пострадавших не поступала - сообщил Синегубов.

Добавим

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами. Детали уточняем.

