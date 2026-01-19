Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
19 января Харьков подвергся ударам российскими КАБами. В результате атаки есть жертвы и раненые.
В результате ударов российскими КАБами по Харькову 19 января есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Подробности
Терехов отметил, что российские КАБы попали по частному сектору Слободского района, в результате чего разрушены частные дома.
В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома
Аналогичную информацию объявил Синегубов. Он отметил, что погибшей является женщина.
Одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ по Слободскому району Харькова. Еще один человек получил ранения
