Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые

В результате ударов российскими КАБами по Харькову 19 января есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

Терехов отметил, что российские КАБы попали по частному сектору Слободского района, в результате чего разрушены частные дома.

В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию объявил Синегубов. Он отметил, что погибшей является женщина.

Одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ по Слободскому району Харькова. Еще один человек получил ранения - сообщил начальник ОВА.

В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр