Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 3922 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 16150 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 19082 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 13165 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 19479 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 28535 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 39109 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59897 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47977 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79087 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 21025 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 13782 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 15157 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 32563 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 16583 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 16164 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 19097 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 32757 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 63084 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 101571 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Джорджия Мелони
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 15261 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 13835 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 25746 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 38142 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 34523 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times

Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

19 января Харьков подвергся ударам российскими КАБами. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые

В результате ударов российскими КАБами по Харькову 19 января есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

Терехов отметил, что российские КАБы попали по частному сектору Слободского района, в результате чего разрушены частные дома.

В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома

 - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию объявил Синегубов. Он отметил, что погибшей является женщина.

Одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ по Слободскому району Харькова. Еще один человек получил ранения

- сообщил начальник ОВА.

В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр19.01.26, 11:00 • 3278 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков