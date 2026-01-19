Атака рф на Харків 19 січня: є загиблі і поранені

Внаслідок ударів російськими КАБами по Харкову 19 січня є загиблі та поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Терехов зазначив, що російські КАБи влучили по приватному сектору Слобідського району, внаслідок чого зруйновані приватні будинки.

Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки - йдеться в дописі.

Аналогічну інформацію оголосив Синєгубов. Він зазначив, що загиблою є жінка.

Одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова. Ще одна людина отримала порання - повідомив начальник ОВА.

