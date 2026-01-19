Атака рф на Харків 19 січня: є загиблі і поранені
Київ • УНН
19 січня Харків зазнав ударів російськими КАБами. Внаслідок атаки є жертви і поранені.
Внаслідок ударів російськими КАБами по Харкову 19 січня є загиблі та поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Терехов зазначив, що російські КАБи влучили по приватному сектору Слобідського району, внаслідок чого зруйновані приватні будинки.
Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки
Аналогічну інформацію оголосив Синєгубов. Він зазначив, що загиблою є жінка.
Одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова. Ще одна людина отримала порання
