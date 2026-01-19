Когда в Украине ожидается ослабление морозов и осадков: синоптик озвучила дату

В Украине после 22 января можно ожидать ослабления морозов и осадков. На это уже влияет антициклон, пришедший с северо-востока и в сочетании с холодной массой формирующий зимние циклоны. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявила начальница отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

Подробности

По словам Птухи, в ближайшие несколько дней, до 22 числа, также сохранятся позиции антициклона.

Он обеспечивает морозную погоду. Определенное ослабление морозов можно ожидать уже после 22 января. Уже с 23 числа можно ожидать возвращения снега - отметила она.

Она добавила: до этого времени в северных областях и в Винницкой области будут сохраняться морозы до -20 ночью и -6-11 днем.

В остальных областях ночью -8-13, а днем - -3-8 мороза. В Закарпатье дневные максимумы могут переходить к нулю - уточнила синоптик.

Напомним

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 19 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.