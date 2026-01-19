Когда в Украине ожидается ослабление морозов и осадков: синоптик озвучила дату

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
11:57 • 5584 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 8066 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 5408 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13285 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21114 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34149 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55617 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 44960 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76682 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109571 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 17243 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 15394 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 14021 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 19750 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 11877 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 5620 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 8114 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 19974 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 56555 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 95013 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесса
Канада
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 10028 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 10058 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 22137 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 34669 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 31204 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Financial Times
Отопление

Когда в Украине ожидается ослабление морозов и осадков: синоптик озвучила дату

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В Украине после 22 января ожидается ослабление морозов и осадков. Антициклон с северо-востока формирует зимние циклоны, что влияет на погоду.

Когда в Украине ожидается ослабление морозов и осадков: синоптик озвучила дату

В Украине после 22 января можно ожидать ослабления морозов и осадков. На это уже влияет антициклон, пришедший с северо-востока и в сочетании с холодной массой формирующий зимние циклоны. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявила начальница отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

Подробности

По словам Птухи, в ближайшие несколько дней, до 22 числа, также сохранятся позиции антициклона.

Он обеспечивает морозную погоду. Определенное ослабление морозов можно ожидать уже после 22 января. Уже с 23 числа можно ожидать возвращения снега

 - отметила она.

Она добавила: до этого времени в северных областях и в Винницкой области будут сохраняться морозы до -20 ночью и -6-11 днем.

В остальных областях ночью -8-13, а днем - -3-8 мороза. В Закарпатье дневные максимумы могут переходить к нулю 

- уточнила синоптик.

Напомним

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 19 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина