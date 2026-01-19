$43.180.08
18 січня
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 38559 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 32155 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 64678 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 96840 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 45098 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54706 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58744 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47894 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 81828 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Морози не відступають: якою буде погода в Україні у понеділок

Київ • УНН

 • 52 перегляди

19 січня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, крім Криму, де пройде невеликий сніг. Температура вдень становитиме 8-13° морозу, на півдні та південному сході 5-10° морозу.

Морози не відступають: якою буде погода в Україні у понеділок

У понеділок, 19 січня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів не передбачається лише в Криму пройде невеликий сніг. При цьому в більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 8-13° морозу; на півдні та південному сході країни 5-10° морозу

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -12°...-10°.

Вадим Хлюдзинський

