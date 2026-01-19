Морози не відступають: якою буде погода в Україні у понеділок
Київ • УНН
19 січня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, крім Криму, де пройде невеликий сніг. Температура вдень становитиме 8-13° морозу, на півдні та південному сході 5-10° морозу.
У понеділок, 19 січня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не передбачається лише в Криму пройде невеликий сніг. При цьому в більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 8-13° морозу; на півдні та південному сході країни 5-10° морозу
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -12°...-10°.
