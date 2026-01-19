Морозы не отступают: какой будет погода в Украине в понедельник

В понедельник, 19 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не предвидится, только в Крыму пройдет небольшой снег. При этом в большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.

