Морозы не отступают: какой будет погода в Украине в понедельник
Киев • УНН
19 января в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, кроме Крыма, где пройдет небольшой снег. Температура днем составит 8-13° мороза, на юге и юго-востоке 5-10° мороза.
В понедельник, 19 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не предвидится, только в Крыму пройдет небольшой снег. При этом в большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.
