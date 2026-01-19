$43.180.08
18 января, 11:31 • 19840 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 38555 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 32152 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 64674 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 96838 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 45097 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 54706 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58744 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 47893 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 81826 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзивы
Морозы не отступают: какой будет погода в Украине в понедельник

Киев • УНН

 • 52 просмотра

19 января в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, кроме Крыма, где пройдет небольшой снег. Температура днем составит 8-13° мороза, на юге и юго-востоке 5-10° мороза.

Морозы не отступают: какой будет погода в Украине в понедельник

В понедельник, 19 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не предвидится, только в Крыму пройдет небольшой снег. При этом в большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Крым
Украина
Киев