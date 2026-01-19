Коли в Україні очікуються послаблення морозів і опадів: синоптик озвучила дату

В Україні після 22 січня можна очікувати на послаблення морозів та опадів. На це вже впливає антициклон, який прийшов із північного сходу та у поєднанні з холодною масою формує зимові циклони. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає УНН.

Деталі

За словами Птухи, найближчі кілька днів, до 22 числа також утримаються позиції антициклону.

Він забезпечує морозну погоду. Певне послаблення морозів можна очікувати вже після 22 січня. Вже з 23 числа можна очікувати на повернення снігу - зазначила вона.

Вона додала: до цього часу у північних областях та на Вінниччині будуть зберігатися морози до -20 вночі та -6-11 вдень.

В решті областей вночі -8-13, а вдень - -3-8 морозу. На Закарпатті денні максимуми можуть переходити до нуля - уточнила синоптик.

Нагадаємо

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 січня на більшості території України очікується мінлива хмарність.