Ексклюзив
11:57 • 5032 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 7242 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 4962 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 12980 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 20683 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 33821 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 55311 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 44752 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 76511 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 109412 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Коли в Україні очікуються послаблення морозів і опадів: синоптик озвучила дату

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В Україні після 22 січня очікується послаблення морозів та опадів. Антициклон з північного сходу формує зимові циклони, що впливає на погоду.

Коли в Україні очікуються послаблення морозів і опадів: синоптик озвучила дату

В Україні після 22 січня можна очікувати на послаблення морозів та опадів. На це вже впливає антициклон, який прийшов із північного сходу та у поєднанні з холодною масою формує зимові циклони. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає УНН.

Деталі

За словами Птухи, найближчі кілька днів, до 22 числа також утримаються позиції антициклону.

Він забезпечує морозну погоду. Певне послаблення морозів можна очікувати вже після 22 січня. Вже з 23 числа можна очікувати на повернення снігу

 - зазначила вона.

Вона додала: до цього часу у північних областях та на Вінниччині будуть зберігатися морози до -20 вночі та -6-11 вдень.

В решті областей вночі -8-13, а вдень - -3-8 морозу. На Закарпатті денні максимуми можуть переходити до нуля 

- уточнила синоптик.

Нагадаємо

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 січня на більшості території України очікується мінлива хмарність.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Україна