ВАКС вынес приговор адвокату, подстрекавшему к подкупу прокурора ОГП

Эксклюзив
15:17 • 1334 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 3096 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 4898 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 10240 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 25358 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 27319 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17188 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22828 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30967 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40672 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 18836 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 21271 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 40589 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 20965 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 14076 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 67115 просмотра
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Харьков
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 3706 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 21317 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 18876 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 27888 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 40209 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Financial Times
Дипломатка

ВАКС вынес приговор адвокату, подстрекавшему к подкупу прокурора ОГП

Киев • УНН

 • 954 просмотра

ВАКС приговорил адвоката к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Он подстрекал к подкупу прокурора ОГП за 5 тыс. долларов.

ВАКС вынес приговор адвокату, подстрекавшему к подкупу прокурора ОГП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным адвоката в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса генпрокурора Украины (ОГП). Он также назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, с конфискацией всего имущества. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН. 

Адвокат признан виновным в подстрекательстве к обещанию предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение, а именно прокурору Офиса Генерального прокурора, за совершение им действий в уголовном производстве в интересах гражданки

- говорится в сообщении.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В антикоррупционной прокуратуре напоминают, что адвокат подстрекал гражданку к обещанию предоставить 5 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурору за совершение им действий в уголовном производстве, в частности за обращение в суд с ходатайством об ее освобождении от ответственности за уголовное правонарушение.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал средства.

Обещали снять военнообязанных с розыска за немалые деньги: в Киеве и на Закарпатье задержали адвокатов13.01.26, 12:49 • 3098 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины