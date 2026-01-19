ВАКС вынес приговор адвокату, подстрекавшему к подкупу прокурора ОГП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным адвоката в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса генпрокурора Украины (ОГП). Он также назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, с конфискацией всего имущества. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Адвокат признан виновным в подстрекательстве к обещанию предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение, а именно прокурору Офиса Генерального прокурора, за совершение им действий в уголовном производстве в интересах гражданки - говорится в сообщении.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В антикоррупционной прокуратуре напоминают, что адвокат подстрекал гражданку к обещанию предоставить 5 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурору за совершение им действий в уголовном производстве, в частности за обращение в суд с ходатайством об ее освобождении от ответственности за уголовное правонарушение.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал средства.

