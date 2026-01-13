Обещали снять военнообязанных с розыска за немалые деньги: в Киеве и на Закарпатье задержали адвокатов

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 6584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12023 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25249 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42613 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32782 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32022 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52761 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22824 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23561 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54188 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.7м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 18477 просмотра
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 6454 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 7346 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 11283 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 4846 просмотра
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 5448 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52761 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48159 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54188 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 49812 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 40765 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 35832 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41188 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43064 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99186 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Шахед-136

Обещали снять военнообязанных с розыска за немалые деньги: в Киеве и на Закарпатье задержали адвокатов

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

В Киеве задержали адвоката, который за 9 тысяч долларов обещал снять военнообязанного с розыска. Аналогичные случаи зафиксированы на Закарпатье, где адвокат организовывал переправку уклонистов за границу.

Обещали снять военнообязанных с розыска за немалые деньги: в Киеве и на Закарпатье задержали адвокатов
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, который за 9 000 долларов обещал организовать уклонение от мобилизации. Кроме Киева, аналогичные случаи зафиксированы в Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным правоохранительных органов, адвокат пообещал за 9 тыс. долларов США способствовать снятию военнообязанного с розыска в системе "Оберіг", используя личные связи в районном ТЦК и СП.

Адвокату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников);
    • ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

      Еще одного адвоката, на этот раз - в Виноградове Закарпатской области - подозревают в организации группы для незаконной переправки военнообязанных за границу. Следствие установило, что людей встречали во Львове и, минуя блокпосты, доставляли на Закарпатье.

      За 5-7 тыс. долларов США адвокат давал инструкции, обеспечивал спасательными жилетами для переправы через реку и инструментами для повреждения пограничных заграждений. Во время обысков изъяты наличные, черновые записи, GPS-трекеры, около 1 кг тротила и другие доказательства. Всем участникам инкриминировано ч. 3 ст. 332 УК Украины; адвокату дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины 

      - заявили в Офисе Генпрокурора.

      Напомним

      Полиция Киева задержала 42-летнего мужчину, который за 8000 долларов США обещал военнообязанным незаконное пересечение границы в Европу по реке. Его задержали во время получения аванса в 5000 долларов.

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Обыск
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      ТЦК и СП
      Государственная граница Украины
      Генеральный прокурор Украины
      Закарпатская область
      Виноградов
      Европа
      Львов
      Киев