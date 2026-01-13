Обещали снять военнообязанных с розыска за немалые деньги: в Киеве и на Закарпатье задержали адвокатов

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, который за 9 000 долларов обещал организовать уклонение от мобилизации. Кроме Киева, аналогичные случаи зафиксированы в Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным правоохранительных органов, адвокат пообещал за 9 тыс. долларов США способствовать снятию военнообязанного с розыска в системе "Оберіг", используя личные связи в районном ТЦК и СП.

Адвокату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Еще одного адвоката, на этот раз - в Виноградове Закарпатской области - подозревают в организации группы для незаконной переправки военнообязанных за границу. Следствие установило, что людей встречали во Львове и, минуя блокпосты, доставляли на Закарпатье.

За 5-7 тыс. долларов США адвокат давал инструкции, обеспечивал спасательными жилетами для переправы через реку и инструментами для повреждения пограничных заграждений. Во время обысков изъяты наличные, черновые записи, GPS-трекеры, около 1 кг тротила и другие доказательства. Всем участникам инкриминировано ч. 3 ст. 332 УК Украины; адвокату дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины