Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів

Правоохоронці затримали у Києві затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. Крім Києва, аналогічні випадки зафіксовані в Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронних органів адвокат пообіцяв за 9 тис. доларів США сприяти зняттю військовозобов’язаного з розшуку в системі "Оберіг", використовуючи особисті зв’язки у районному ТЦК та СП.

Адвокату повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

Ще одного адвоката, цього разу - у Виноградові Закарпатської області - підозрюють в організації групи для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що людей зустрічали у Львові та, оминаючи блокпости, доставляли на Закарпаття.

За 5-7 тис. доларів США адвокат надавав інструкції, забезпечував рятувальними жилетами для переправи через річку та інструментами для пошкодження прикордонних загороджень. Під час обшуків вилучено готівку, чорнові записи, GPS-трекери, близько 1 кг тротилу та інші докази. Усім учасникам інкриміновано ч. 3 ст. 332 КК України; адвокату додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України