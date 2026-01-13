Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів
Київ • УНН
У Києві затримали адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. Аналогічні випадки зафіксовані на Закарпатті, де адвокат організовував переправлення ухилянтів за кордон.
Правоохоронці затримали у Києві затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. Крім Києва, аналогічні випадки зафіксовані в Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними правоохоронних органів адвокат пообіцяв за 9 тис. доларів США сприяти зняттю військовозобов’язаного з розшуку в системі "Оберіг", використовуючи особисті зв’язки у районному ТЦК та СП.
Адвокату повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27 (Види співучасників);
- ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Ще одного адвоката, цього разу - у Виноградові Закарпатської області - підозрюють в організації групи для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що людей зустрічали у Львові та, оминаючи блокпости, доставляли на Закарпаття.
За 5-7 тис. доларів США адвокат надавав інструкції, забезпечував рятувальними жилетами для переправи через річку та інструментами для пошкодження прикордонних загороджень. Під час обшуків вилучено готівку, чорнові записи, GPS-трекери, близько 1 кг тротилу та інші докази. Усім учасникам інкриміновано ч. 3 ст. 332 КК України; адвокату додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України
Нагадаємо
Поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який за 8000 доларів США обіцяв військовозобов'язаним незаконний перетин кордону до Європи річкою. Його затримали під час отримання авансу в 5000 доларів.