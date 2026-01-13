Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 6092 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 11369 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 24791 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42150 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32380 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 31838 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52320 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22788 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23532 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 53914 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.7м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові російський дрон атакував дитячий санаторій: що відомо13 січня, 01:44 • 4760 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 18245 перегляди
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 6018 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 6940 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 11074 перегляди
Публікації
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 4428 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52320 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 47875 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 53914 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 49555 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Харків
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 40582 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 35674 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41040 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 42925 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99051 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів

Київ • УНН

 • 928 перегляди

У Києві затримали адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. Аналогічні випадки зафіксовані на Закарпатті, де адвокат організовував переправлення ухилянтів за кордон.

Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали у Києві затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. Крім Києва, аналогічні випадки зафіксовані в Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними правоохоронних органів адвокат пообіцяв за 9 тис. доларів США сприяти зняттю військовозобов’язаного з розшуку в системі "Оберіг", використовуючи особисті зв’язки у районному ТЦК та СП.

Адвокату повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27 (Види співучасників);
    • ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

      Ще одного адвоката, цього разу - у Виноградові Закарпатської області - підозрюють в організації групи для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що людей зустрічали у Львові та, оминаючи блокпости, доставляли на Закарпаття.

      За 5-7 тис. доларів США адвокат надавав інструкції, забезпечував рятувальними жилетами для переправи через річку та інструментами для пошкодження прикордонних загороджень. Під час обшуків вилучено готівку, чорнові записи, GPS-трекери, близько 1 кг тротилу та інші докази. Усім учасникам інкриміновано ч. 3 ст. 332 КК України; адвокату додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України 

      - заявили в Офісі Генпрокурора.

      Нагадаємо

      Поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який за 8000 доларів США обіцяв військовозобов'язаним незаконний перетин кордону до Європи річкою. Його затримали під час отримання авансу в 5000 доларів.

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Обшук
      Мобілізація
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      ТЦК та СП
      Державний кордон України
      Генеральний прокурор (Україна)
      Закарпатська область
      Виноградів
      Європа
      Львів
      Київ