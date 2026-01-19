ВАКС оголосив вирок адвокату, що підбурював до підкупу прокурора ОГП
Київ • УНН
ВАКС засудив адвоката до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Він підбурював до підкупу прокурора ОГП за 5 тис. доларів.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним адвоката в підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора України (ОГП). Він також призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
Адвоката визнано винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки
Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
В антикорупційній прокуратурі нагадують, що адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати 5 тис. доларів неправомірної вигоди прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від відповідальності за кримінальне правопорушення.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.
