Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ВАКС оголосив вирок адвокату, що підбурював до підкупу прокурора ОГП

Київ • УНН

ВАКС засудив адвоката до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Він підбурював до підкупу прокурора ОГП за 5 тис. доларів.

ВАКС оголосив вирок адвокату, що підбурював до підкупу прокурора ОГП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним адвоката в підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора України (ОГП). Він також призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН. 

Адвоката визнано винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки

- йдеться в повідомленні.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати 5 тис. доларів неправомірної вигоди прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від відповідальності за кримінальне правопорушення.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.

Обіцяли зняти військовозобов'язаних з розшуку за чималі кошти: у Києві і на Закарпатті затримали адвокатів13.01.26, 12:49 • 3096 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України