На фронте 79 боев, большинство на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 79 боев, большинство - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 января, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжевка, Стукаловка, Будки, Голышевское, Рыжевка, Кучеровка, Ворожба, Прогресс Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодези и Заречное.

На Славянском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку оккупантов в сторону Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили Подгавриловка и Великомихайловка.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

