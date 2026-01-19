$43.180.08
14:59 • 572 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 1406 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 8374 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 23804 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 26271 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16826 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22574 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30659 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40438 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60522 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
На фронте 79 боев, большинство на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 79 боевых столкновениях с начала суток, из которых больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес авиаудары и обстрелы по приграничным населенным пунктам.

На фронте 79 боев, большинство на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 79 боев, большинство - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 января, пишет УНН

С начала этих суток произошло 79 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжевка, Стукаловка, Будки, Голышевское, Рыжевка, Кучеровка, Ворожба, Прогресс Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодези и Заречное.

На Славянском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку оккупантов в сторону Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили Подгавриловка и Великомихайловка.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На фронте 144 боя, Покровское направление остается самым горячим: Генштаб показал карту19.01.26, 09:38 • 3304 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область