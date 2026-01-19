$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 7050 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 21827 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 24487 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 16061 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 21955 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30267 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40185 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60349 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48280 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79582 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 79 бойових зіткнень з початку доби, з яких найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав авіаударів та обстрілів по прикордонних населених пунктах.

На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті сталося 79 боїв, більшість - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 19 січня, пише УНН

З початку цієї доби відбулося 79 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Гута, Миколаївка Чернігівської області; Волфине, Рижівка, Стукалівка, Будки, Голишівське, Рижівка, Кучерівка, Ворожба, Прогрес Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось дев’ять атак противника поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, досі тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку окупантів у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих штурми, ще одне боєзіткнення триває. Авіаударів керованих авіабомбами зазнали Підгаврилівка та Великомихайлівка.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 16 атак окупантів, в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту19.01.26, 09:38 • 3280 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область