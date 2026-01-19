На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті сталося 79 боїв, більшість - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 19 січня, пише УНН.

З початку цієї доби відбулося 79 бойових зіткнень - повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Гута, Миколаївка Чернігівської області; Волфине, Рижівка, Стукалівка, Будки, Голишівське, Рижівка, Кучерівка, Ворожба, Прогрес Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось дев’ять атак противника поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, досі тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку окупантів у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих штурми, ще одне боєзіткнення триває. Авіаударів керованих авіабомбами зазнали Підгаврилівка та Великомихайлівка.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 16 атак окупантів, в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту