На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 79 бойових зіткнень з початку доби, з яких найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав авіаударів та обстрілів по прикордонних населених пунктах.
З початку доби на фронті сталося 79 боїв, більшість - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 19 січня, пише УНН.
З початку цієї доби відбулося 79 бойових зіткнень
Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Гута, Миколаївка Чернігівської області; Волфине, Рижівка, Стукалівка, Будки, Голишівське, Рижівка, Кучерівка, Ворожба, Прогрес Сумської області.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось дев’ять атак противника поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, досі тривають чотири боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два боєзіткнення продовжуються.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.
На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку окупантів у бік Привілля.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих штурми, ще одне боєзіткнення триває. Авіаударів керованих авіабомбами зазнали Підгаврилівка та Великомихайлівка.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 16 атак окупантів, в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.
На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
