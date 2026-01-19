Дания собирается пропустить Давос из-за обострения спора по Гренландии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 406 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 11173 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 13912 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 10370 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 16943 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 26668 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38097 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59381 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47675 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78673 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 19956 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 18526 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 12751 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 27967 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 14135 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 11173 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 13912 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 28170 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 60765 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 99260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 12815 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 12649 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 24597 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 37052 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 33484 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Дания собирается пропустить Давос из-за обострения спора по Гренландии

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Датские чиновники не посетят Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения спора по Гренландии. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины из-за ситуации с островом.

Дания собирается пропустить Давос из-за обострения спора по Гренландии

Датские официальные лица решили не посещать Всемирный экономический форум в Давосе на этой неделе на фоне обострения спора вокруг Гренландии, который сотрясает трансатлантические отношения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"В этом году представители правительства Дании были приглашены, и любые решения об участии принимает соответствующее правительство, - говорится в заявлении Форума для Bloomberg. - Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе".

Спор вокруг Гренландии обострился в минувшие выходные после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары восьми союзников НАТО, что побудило Европейский Союз рассмотреть возможность введения пошлин на товары США стоимостью 93 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).

ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19.01.26, 05:32 • 21951 просмотр

В субботу Трамп объявил о 10%-ной пошлине с 1 февраля, которая вырастет до 25% в июне, если не будет достигнуто соглашение о "приобретении Гренландии". Трамп высказал угрозу после того, как страны заявили, что проведут символические военные учения НАТО по планированию на полуавтономной территории Дании для защиты арктического острова от Китая и России.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Гренландия
Давос
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Китай
Соединённые Штаты