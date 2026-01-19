Дания собирается пропустить Давос из-за обострения спора по Гренландии

Датские официальные лица решили не посещать Всемирный экономический форум в Давосе на этой неделе на фоне обострения спора вокруг Гренландии, который сотрясает трансатлантические отношения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"В этом году представители правительства Дании были приглашены, и любые решения об участии принимает соответствующее правительство, - говорится в заявлении Форума для Bloomberg. - Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе".

Спор вокруг Гренландии обострился в минувшие выходные после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары восьми союзников НАТО, что побудило Европейский Союз рассмотреть возможность введения пошлин на товары США стоимостью 93 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).

В субботу Трамп объявил о 10%-ной пошлине с 1 февраля, которая вырастет до 25% в июне, если не будет достигнуто соглашение о "приобретении Гренландии". Трамп высказал угрозу после того, как страны заявили, что проведут символические военные учения НАТО по планированию на полуавтономной территории Дании для защиты арктического острова от Китая и России.