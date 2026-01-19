Данія збирається пропустити Давос через загострення суперечки щодо Гренландії

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 414 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 11210 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 13958 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 10395 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 16965 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 26686 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38107 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59385 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47677 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78679 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 19956 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 18526 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"08:40 • 12751 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 27967 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 14135 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 11209 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 13956 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 28212 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 60787 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 99283 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"08:40 • 12841 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 12672 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 24616 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці17 січня, 07:26 • 37073 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 33504 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Данія збирається пропустити Давос через загострення суперечки щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Данські чиновники не відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі на тлі загострення суперечки щодо Гренландії. Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити мита через ситуацію з островом.

Данія збирається пропустити Давос через загострення суперечки щодо Гренландії

Данські чиновники вирішили не відвідувати Всесвітній економічний форум у Давосі цього тижня на тлі загострення суперечки щодо Гренландії, яка трясе трансатлантичні відносини, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Цього року представників уряду Данії запросили, і будь-які рішення щодо участі ухвалює відповідний уряд, - ідеться у заяві Форуму для Bloomberg. - Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня".

Суперечка щодо Гренландії загострилася минулими вихідними після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на товари восьми союзників НАТО, що спонукало Європейський Союз розглянути можливість запровадження мит на товари США вартістю 93 мільярди євро (108 мільярдів доларів).

ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19.01.26, 05:32 • 22007 переглядiв

У суботу Трамп оголосив про 10%-не мито з 1 лютого, який зросте до 25% у червні, якщо не буде досягнуто угоди про "набуття Гренландії". Трамп висловив погрозу після того, як країни заявили, що проведуть символічні військові навчання НАТО з планування на напівавтономній території Данії для захисту арктичного острова від Китаю та росії.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Ґренландія
Давос
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки