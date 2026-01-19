Данія збирається пропустити Давос через загострення суперечки щодо Гренландії

Данські чиновники вирішили не відвідувати Всесвітній економічний форум у Давосі цього тижня на тлі загострення суперечки щодо Гренландії, яка трясе трансатлантичні відносини, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Цього року представників уряду Данії запросили, і будь-які рішення щодо участі ухвалює відповідний уряд, - ідеться у заяві Форуму для Bloomberg. - Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня".

Суперечка щодо Гренландії загострилася минулими вихідними після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на товари восьми союзників НАТО, що спонукало Європейський Союз розглянути можливість запровадження мит на товари США вартістю 93 мільярди євро (108 мільярдів доларів).

ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT

У суботу Трамп оголосив про 10%-не мито з 1 лютого, який зросте до 25% у червні, якщо не буде досягнуто угоди про "набуття Гренландії". Трамп висловив погрозу після того, як країни заявили, що проведуть символічні військові навчання НАТО з планування на напівавтономній території Данії для захисту арктичного острова від Китаю та росії.