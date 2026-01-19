Нанесли государству ущерб на 25 млн гривен: разоблачена схема уклонения от налогов на Закарпатье

$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 5100 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 18149 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 21058 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 14241 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 20426 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 29221 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 39524 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60063 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 48077 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79209 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Популярные новости
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 21875 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 14480 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 16200 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 34144 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 17421 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 18136 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 21044 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 34557 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 63959 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 102457 просмотра
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 140 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 16471 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 14637 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 26220 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 38586 просмотра
Нанесли государству ущерб на 25 млн гривен: разоблачена схема уклонения от налогов на Закарпатье

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Прокуроры Закарпатья разоблачили организованную группу, которая уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла. Ущерб возмещен на сумму более 25 миллионов гривен.

Нанесли государству ущерб на 25 млн гривен: разоблачена схема уклонения от налогов на Закарпатье
Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье прокуроры разоблачили и задержали членов организованной группы, которая путем "дробления" бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла на Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в более чем 50 магазинах сети продажа товаров оформлялась через почти 50 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе. Большинство таких предпринимателей - родственники учредителей или работники торговой сети, говорится в сообщении.

Компания работала под тремя брендами, однако фактический контроль за финансами, персоналом и товарооборотом оставался у должностных лиц общества. Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль - более 25 млн гривен

 - заявили в Офисе Генерального прокурора.

Также было установлено, что для маскировки преступной схемы заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе предприятия было создано рабочее место адвоката.

В ходе следствия изъяты электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовая документация. Сообщено о подозрении двум учредителям общества, одному из которых является директор, бухгалтеру и исполнительному директору, имеющему статус адвоката

 - сообщили в ОГП.

В результате действий правоохранительных органов был возмещен ущерб на сумму более 25 млн гривен неуплаченных налогов.

Требовал 4 тыс. долларов за избежание отправки на фронт: в Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны19.01.2026, 15:11 • 1294 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Обыск
Банковская карта
Бренд
Закарпатская область