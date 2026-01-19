Нанесли государству ущерб на 25 млн гривен: разоблачена схема уклонения от налогов на Закарпатье

Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье прокуроры разоблачили и задержали членов организованной группы, которая путем "дробления" бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла на Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в более чем 50 магазинах сети продажа товаров оформлялась через почти 50 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе. Большинство таких предпринимателей - родственники учредителей или работники торговой сети, говорится в сообщении.

Компания работала под тремя брендами, однако фактический контроль за финансами, персоналом и товарооборотом оставался у должностных лиц общества. Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль - более 25 млн гривен - заявили в Офисе Генерального прокурора.

Также было установлено, что для маскировки преступной схемы заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе предприятия было создано рабочее место адвоката.

В ходе следствия изъяты электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовая документация. Сообщено о подозрении двум учредителям общества, одному из которых является директор, бухгалтеру и исполнительному директору, имеющему статус адвоката - сообщили в ОГП.

В результате действий правоохранительных органов был возмещен ущерб на сумму более 25 млн гривен неуплаченных налогов.

