Завдали збитків державі на 25 млн гривень: викрито схему ухилення від податків на Закарпатті

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 4254 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 16710 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 19651 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 13483 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 19772 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28760 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39237 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59951 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48006 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79123 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 21025 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 13782 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15157 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 32563 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 16583 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 16710 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 19650 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 33257 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 63317 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 101804 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15577 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14059 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 25874 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38256 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 34634 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times

Завдали збитків державі на 25 млн гривень: викрито схему ухилення від податків на Закарпатті

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Прокурори Закарпаття викрили організовану групу, яка ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Збитки відшкодовано на суму понад 25 мільйонів гривень.

Завдали збитків державі на 25 млн гривень: викрито схему ухилення від податків на Закарпатті
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті прокурори викрили і затримали членів організованої групи, яка через "дроблення" бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювався через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців - родичі засновників або працівники торгівельної мережі, йдеться в повідомленні.

Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток - понад 25 млн гривень

 - заявили в Офісі Генерального прокурора.

Також було встановлено, що для маскування злочинної схеми укладались удавані договори франшизи, а в офісі підприємства було створене робоче місце адвоката.

Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію. Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, одному з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката

 - повідомили в ОГП.

Внаслідок дій правоохоронних органів було відшкодовано збитки на суму понад 25 млн гривень несплачених податків.

Вимагав 4 тис. доларів за уникнення відправки на фронт: на Одещині затримали посадовця навчального центру тероборони19.01.26, 15:11 • 1196 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Обшук
Банківська картка
Бренд
Закарпатська область