Завдали збитків державі на 25 млн гривень: викрито схему ухилення від податків на Закарпатті

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті прокурори викрили і затримали членів організованої групи, яка через "дроблення" бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювався через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців - родичі засновників або працівники торгівельної мережі, йдеться в повідомленні.

Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток - понад 25 млн гривень - заявили в Офісі Генерального прокурора.

Також було встановлено, що для маскування злочинної схеми укладались удавані договори франшизи, а в офісі підприємства було створене робоче місце адвоката.

Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію. Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, одному з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката - повідомили в ОГП.

Внаслідок дій правоохоронних органів було відшкодовано збитки на суму понад 25 млн гривень несплачених податків.

