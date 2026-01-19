Вимагав 4 тис. доларів за уникнення відправки на фронт: на Одещині затримали посадовця навчального центру тероборони

Правоохоронці за процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затримали посадовця одного з навчальних центрів територіальної оборони, який вимагав гроші за сприяння в уникненні направлення військовослужбовця у зону бойових дій. Сума складає 4 тисяч доларів що дорівнює 171 600 гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, заступник командира центру, дізнавшись про проблеми зі здоров’ям у підлеглого, повідомив його родичці, що військового можуть відправити на бойові завдання.

Одночасно запропонував "альтернативу" - за 4 000 доларів США пообіцяв вплинути на командування, аби направити чоловіка не на фронт, а на ВЛК і лікування, створивши умови для фактичного уникнення служби - йдеться в дописі Офісу генпрокурора.

Підозрюваний погрожував відправити чоловіка на фронт у разі відмови від надання грошових коштів.

Родичка потерпілого звернулась у правоохоронні органи. Підозрюваного затримали після отримання обумовленої суми.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 млн 664 тис. гривень - йдеться в дописі ОГП.

