Требовал 4 тыс. долларов за избежание отправки на фронт: в Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны

Правоохранители при процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона задержали должностное лицо одного из учебных центров территориальной обороны, которое требовало деньги за содействие в избежании направления военнослужащего в зону боевых действий. Сумма составляет 4 тысячи долларов, что равно 171 600 гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, заместитель командира центра, узнав о проблемах со здоровьем у подчиненного, сообщил его родственнице, что военного могут отправить на боевые задания.

Одновременно предложил "альтернативу" - за 4 000 долларов США пообещал повлиять на командование, чтобы направить мужчину не на фронт, а на ВВК и лечение, создав условия для фактического избежания службы - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Подозреваемый угрожал отправить мужчину на фронт в случае отказа от предоставления денежных средств.

Родственница потерпевшего обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан после получения оговоренной суммы.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 1 млн 664 тыс. гривен - говорится в сообщении ОГП.

