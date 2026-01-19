Требовал 4 тыс. долларов за избежание отправки на фронт: в Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
11:57 • 9148 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 11737 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 8400 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 15550 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 24920 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 36976 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 58358 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 46987 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78095 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 110957 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 20248 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 18341 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 16921 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 25072 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 13275 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 9150 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 11739 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 25454 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 59421 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 97903 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 11877 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 11793 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 23785 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 36278 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 32753 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Требовал 4 тыс. долларов за избежание отправки на фронт: в Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны, которое требовало 4 тысячи долларов за неотправку военнослужащего в зону боевых действий. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Требовал 4 тыс. долларов за избежание отправки на фронт: в Одесской области задержали должностное лицо учебного центра теробороны

Правоохранители при процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона задержали должностное лицо одного из учебных центров территориальной обороны, которое требовало деньги за содействие в избежании направления военнослужащего в зону боевых действий. Сумма составляет 4 тысячи долларов, что равно 171 600 гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, заместитель командира центра, узнав о проблемах со здоровьем у подчиненного, сообщил его родственнице, что военного могут отправить на боевые задания.

Одновременно предложил "альтернативу" - за 4 000 долларов США пообещал повлиять на командование, чтобы направить мужчину не на фронт, а на ВВК и лечение, создав условия для фактического избежания службы

 - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Подозреваемый угрожал отправить мужчину на фронт в случае отказа от предоставления денежных средств.

Родственница потерпевшего обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан после получения оговоренной суммы.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 1 млн 664 тыс. гривен

- говорится в сообщении ОГП.

Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках16.01.26, 16:14 • 2931 просмотр

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Украина