Запорожье снова подверглось удару рф: пострадали две женщины
Киев • УНН
Две женщины 72 и 75 лет получили ранения в Запорожье в результате вражеской атаки беспилотником. Поврежден частный дом и гараж, возник пожар.
Две женщины 72 и 75 лет пострадали от атаки рф на Запорожье, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Две женщины 72 и 75 лет получили ранения в результате вражеской атаки по Запорожью. Медики оказывают им всю необходимую помощь
Федоров не уточнил, чем россияне нанесли удар, но ранее сообщал, что враг атаковал Запорожье беспилотником. В результате удара был поврежден частный дом и гараж. Возник пожар.
