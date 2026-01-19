Запорожье снова подверглось удару рф: пострадали две женщины

Две женщины 72 и 75 лет пострадали от атаки рф на Запорожье, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Две женщины 72 и 75 лет получили ранения в результате вражеской атаки по Запорожью. Медики оказывают им всю необходимую помощь - сообщил Федоров.

Федоров не уточнил, чем россияне нанесли удар, но ранее сообщал, что враг атаковал Запорожье беспилотником. В результате удара был поврежден частный дом и гараж. Возник пожар.

россияне ударили по Запорожью: возможны перебои с водой и светом