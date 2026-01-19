россияне ударили по Запорожью: возможны перебои с водой и светом
Киев • УНН
В результате российского обстрела Запорожья пострадавших нет. В отдельных районах города возможны перебои с водо- и электроснабжением.
Российские войска утром нанесли удар по Запорожью, жителей предупредили о возможных перебоях с водой и светом, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне нанесли удар по Запорожью. Предварительно, без пострадавших. В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением
По его словам, специалисты держат ситуацию под контролем.
В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр19.01.26, 11:00 • 350 просмотров