россияне ударили по Запорожью: возможны перебои с водой и светом

07:52
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человек 19 января, 00:14
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ 19 января, 00:46
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине Заруцкой 19 января, 02:25
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT 03:32
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов 04:03
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет 09:09
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой 17 января, 08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко 16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать 15 января, 18:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Харьков
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре" 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша" 18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце 17 января, 07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok 17 января, 03:45
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
ТикТок

россияне ударили по Запорожью: возможны перебои с водой и светом

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В результате российского обстрела Запорожья пострадавших нет. В отдельных районах города возможны перебои с водо- и электроснабжением.

россияне ударили по Запорожью: возможны перебои с водой и светом

Российские войска утром нанесли удар по Запорожью, жителей предупредили о возможных перебоях с водой и светом, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

россияне нанесли удар по Запорожью. Предварительно, без пострадавших. В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением

- написал Федоров.

По его словам, специалисты держат ситуацию под контролем.

В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр 19.01.26, 11:00

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожье