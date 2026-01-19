росіяни вдарили по Запоріжжю: можливі перебої з водою та світлом

Російські війська вранці завдали удару по Запоріжжю, жителів попередили про можливі перебої з водою та світлом, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни завдали удар по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих. В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням - написав Федоров.

З його слів, спеціалісти тримають ситуацію під контролем.

