Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 7662 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 24525 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 46016 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 37726 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 71563 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 104384 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47211 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56577 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60044 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
росіяни вдарили по Запоріжжю: можливі перебої з водою та світлом

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждалих немає. В окремих районах міста можливі перебої з водо- та електропостачанням.

росіяни вдарили по Запоріжжю: можливі перебої з водою та світлом

Російські війська вранці завдали удару по Запоріжжю, жителів попередили про можливі перебої з водою та світлом, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни завдали удар по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих. В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням

- написав Федоров.

З його слів, спеціалісти тримають ситуацію під контролем.

У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер19.01.26, 11:00 • 362 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запоріжжя