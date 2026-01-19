росіяни вдарили по Запоріжжю: можливі перебої з водою та світлом
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждалих немає. В окремих районах міста можливі перебої з водо- та електропостачанням.
Російські війська вранці завдали удару по Запоріжжю, жителів попередили про можливі перебої з водою та світлом, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
росіяни завдали удар по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих. В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням
З його слів, спеціалісти тримають ситуацію під контролем.
