Запоріжжя знову зазнало удару рф: постраждали дві жінки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 4596 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 17329 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 20266 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 13810 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 20060 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28955 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39343 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59991 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48023 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79148 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 21439 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14077 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15603 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 33296 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 16987 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 17329 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 20266 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 33837 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 63602 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 102086 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 60 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15962 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14313 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 26023 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38397 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times

Запоріжжя знову зазнало удару рф: постраждали дві жінки

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Дві жінки 72 та 75 років отримали поранення в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки безпілотником. Пошкоджено приватний будинок та гараж, виникла пожежа.

Запоріжжя знову зазнало удару рф: постраждали дві жінки

Дві жінки 72 та 75 років постраждали від атаки рф на Запоріжжя, повідомили у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Дві жінки 72 та 75 років дістали поранень внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Медики надають їм всю необхідну допомогу

- повідомив Федоров.

Федоров не уточнив, чим росіяни завдали удар, але раніше повідомляв, що ворог атакував Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок та гараж. Виникла пожежа.

росіяни вдарили по Запоріжжю: можливі перебої з водою та світлом19.01.26, 11:14 • 2938 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя