Запоріжжя знову зазнало удару рф: постраждали дві жінки

Дві жінки 72 та 75 років постраждали від атаки рф на Запоріжжя, повідомили у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Дві жінки 72 та 75 років дістали поранень внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Медики надають їм всю необхідну допомогу - повідомив Федоров.

Федоров не уточнив, чим росіяни завдали удар, але раніше повідомляв, що ворог атакував Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок та гараж. Виникла пожежа.

