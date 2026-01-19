Врач получила подозрение из-за смерти 8-летней девочки с пневмонией в Киеве

$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 6960 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 10043 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 6408 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13876 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21954 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34762 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 56180 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 45357 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 77011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109919 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 17961 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 16100 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 14710 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 21011 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 12675 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 95659 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 10355 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 10359 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 22420 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 34936 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 31451 просмотра
Врач получила подозрение из-за смерти 8-летней девочки с пневмонией в Киеве

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Киеве 8-летний ребенок умер из-за несвоевременного выявления пневмонии. Врачу-педиатру сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти.

Врач получила подозрение из-за смерти 8-летней девочки с пневмонией в Киеве

В Киеве 8-летний ребенок умер из-за несвоевременного выявления пневмонии, врачу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 39-летней врачу-педиатру приемного отделения одной из столичных больниц по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, повлекшего смерть 8-летней девочки", - говорится в сообщении. 

По данным прокуратуры, в декабре 2022 года в медицинское учреждение был доставлен ребенок с признаками острой дыхательной недостаточности.

"Установлено, что после госпитализации девочку не обследовали должным образом, и как следствие не установили правильный диагноз для лечения. Несмотря на имеющиеся клинические признаки двусторонней пневмонии, врач не начала антибактериальную и интенсивную терапию и не приняла срочных мер для перевода девочки в отделение реанимации, что лишило ребенка реальных шансов на спасение", - сообщили в прокуратуре.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, как отмечается, "смерть ребенка наступила вследствие полиорганной недостаточности, вызванной вирусно-бактериальным сепсисом, источником которого была двусторонняя серозно-гнойная пневмония с осложнениями".

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть ребенка.

Сейчас подозреваемая работает в больнице в другом городе, отметили в прокуратуре.

Смерть 7-летнего ребенка во время операции: дело черкасского врача-анестезиолога направлено в суд

Юлия Шрамко

