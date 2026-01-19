Врач получила подозрение из-за смерти 8-летней девочки с пневмонией в Киеве

В Киеве 8-летний ребенок умер из-за несвоевременного выявления пневмонии, врачу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 39-летней врачу-педиатру приемного отделения одной из столичных больниц по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, повлекшего смерть 8-летней девочки", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в декабре 2022 года в медицинское учреждение был доставлен ребенок с признаками острой дыхательной недостаточности.

"Установлено, что после госпитализации девочку не обследовали должным образом, и как следствие не установили правильный диагноз для лечения. Несмотря на имеющиеся клинические признаки двусторонней пневмонии, врач не начала антибактериальную и интенсивную терапию и не приняла срочных мер для перевода девочки в отделение реанимации, что лишило ребенка реальных шансов на спасение", - сообщили в прокуратуре.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, как отмечается, "смерть ребенка наступила вследствие полиорганной недостаточности, вызванной вирусно-бактериальным сепсисом, источником которого была двусторонняя серозно-гнойная пневмония с осложнениями".

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть ребенка.

Сейчас подозреваемая работает в больнице в другом городе, отметили в прокуратуре.

