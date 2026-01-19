Лікарка отримала підозру через смерть 8-річної дівчинки з пневмонією у Києві

$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 6638 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 9646 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 6164 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 13709 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 21682 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 34535 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 55968 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 45199 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 76902 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 109812 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 6638 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 95462 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 10264 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 10277 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 22340 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 34858 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 31379 перегляди
Лікарка отримала підозру через смерть 8-річної дівчинки з пневмонією у Києві

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії. Лікарці-педіатру повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті.

Лікарка отримала підозру через смерть 8-річної дівчинки з пневмонією у Києві

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 8-річної дівчинки", - ідеться у повідомленні. 

За даними прокуратури, у грудні 2022 року до медичного закладу була доставлена дитина з ознаками гострої дихальної недостатності.

"Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином, і як наслідок не встановили правильний діагноз для лікування. Попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікар не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію та не вжила термінових заходів для переведення дівчинки до відділення реанімації, що позбавило дитину реальних шансів на порятунок", - повідомили у прокуратурі.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, як зазначається, "смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом, джерелом якого була двобічна серйозно-гнійна пневмонія з ускладненнями".

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України - неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини.

Наразі підозрювана працює в лікарні в іншому місті, зазначили у прокуратурі.

Смерть 7-річної дитини під час операції: справу черкаського лікаря-анестезіолога скерували до суду23.12.25, 15:44 • 3253 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ