Лікарка отримала підозру через смерть 8-річної дівчинки з пневмонією у Києві

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 8-річної дівчинки", - ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у грудні 2022 року до медичного закладу була доставлена дитина з ознаками гострої дихальної недостатності.

"Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином, і як наслідок не встановили правильний діагноз для лікування. Попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікар не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію та не вжила термінових заходів для переведення дівчинки до відділення реанімації, що позбавило дитину реальних шансів на порятунок", - повідомили у прокуратурі.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, як зазначається, "смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом, джерелом якого була двобічна серйозно-гнійна пневмонія з ускладненнями".

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України - неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини.

Наразі підозрювана працює в лікарні в іншому місті, зазначили у прокуратурі.

