Число пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 8 человек

В результате атаки рф на Харьков число пострадавших возросло до 8. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Число пострадавших продолжает расти. На эту минуту - 8 раненых - сообщил Синегубов.

По его словам, на месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые

Напомним

Харьков под атакой вражеских КАБ, прозвучали взрывы. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу.