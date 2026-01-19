$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 6056 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 19838 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 22624 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 15054 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 21114 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 29730 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 39832 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60186 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 48165 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79367 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 8 человек

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В результате атаки рф на Харьков число пострадавших возросло до 8 человек. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Число пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 8 человек

В результате атаки рф на Харьков число пострадавших возросло до 8. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Число пострадавших продолжает расти. На эту минуту - 8 раненых 

- сообщил Синегубов.

По его словам, на месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Атака рф на Харьков 19 января: есть погибшие и раненые19.01.26, 15:44 • 1792 просмотра

Напомним

Харьков под атакой вражеских КАБ, прозвучали взрывы. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу.

Антонина Туманова

