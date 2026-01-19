Число пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 8 человек
Киев • УНН
В результате атаки рф на Харьков число пострадавших возросло до 8 человек. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.
В результате атаки рф на Харьков число пострадавших возросло до 8. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Число пострадавших продолжает расти. На эту минуту - 8 раненых
По его словам, на месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним
Харьков под атакой вражеских КАБ, прозвучали взрывы. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано три удара по городу.