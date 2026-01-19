Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 8 осіб
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 8 осіб. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.
У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених
За його словами, на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.
Атака рф на Харків 19 січня: є загиблі і поранені19.01.26, 15:44 • 1580 переглядiв
Нагадаємо
Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту.