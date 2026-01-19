Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 8 осіб

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 5422 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 18729 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 21616 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 14532 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 20667 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 29392 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39617 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60091 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48097 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79250 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 22269 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14783 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 16680 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 34833 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 17803 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:57 • 18730 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 21617 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 35063 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 64227 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 102726 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 352 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 16854 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 14911 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 26353 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38730 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 8 осіб

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Внаслідок атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 8 осіб. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Атака рф на Харків 19 січня: є загиблі і поранені19.01.26, 15:44 • 1580 переглядiв

Нагадаємо

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків