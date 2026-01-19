Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 8 осіб

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених - повідомив Синєгубов.

За його словами, на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Атака рф на Харків 19 січня: є загиблі і поранені

Нагадаємо

Харків під атакою ворожих КАБ, пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано три удари по місту.