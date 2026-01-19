Генсек НАТО и лидеры пяти стран примут участие в Украинском завтраке в Давосе
На традиционном Украинском завтраке в Давосе 22 января обсудят пути прекращения войны и преодоления вызовов. Участие примут Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Латвии, Финляндии, Нидерландов и Хорватии.
В традиционном Украинском завтраке в Давосе на полях Всемирного экономического форума в этом году примут участие Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Латвии, Финляндии, Нидерландов и Хорватии, сообщили в понедельник организаторы, пишет УНН.
Детали
Украинский завтрак в Давосе проведут 22 января, начало - в 8:30 по Киеву.
"В ходе дискуссии речь пойдет о том, как положить конец войне и преодолеть вызовы, стоящие перед Украиной, Европой и Западным миром", - сообщили организаторы.
Участниками дискуссии Украинского завтрака станут: Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО; Эдгар Ринкевичс, Президент Латвийской Республики; Александер Стубб, Президент Финляндской Республики; Дик Схооф, Премьер-министр Королевства Нидерланды, и Андрей Пленкович, Премьер-министр Республики Хорватия.
Фарид Закария, ведущий и автор программ на CNN, будет модерировать дискуссию.
Справочно
Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно с 2005 года с целью внесения Украины в международную повестку дня и объединения украинских и международных лидеров.