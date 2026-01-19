Генсек НАТО та лідери п'яти країн візьмуть участь в Українському сніданку в Давосі
Київ • УНН
У традиційному Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму цього року візьмуть участь Генсек НАТО Марк Рютте, а також лідери Латвії, Фінляндії, Нідерландів та Хорватії, повідомили у понеділок організатори, пише УНН.
Деталі
Український сніданок у Давосі проведуть 22 січня, початок - о 8:30 за Києвом.
"Під час дискусії йтиметься про те, як покласти край війні та подолати виклики, які постають перед Україною, Європою та Західним світом", - повідомили організатори.
Учасникам дискусії Українського сніданку стануть: Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО; Едгар Рінкевичс, Президент Латвійської Республіки; Александер Стубб, Президент Фінляндської Республіки; Дік Схооф, Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди, та Андрей Пленкович, Прем'єр-міністр Республіки Хорватія.
Фарід Закарія, ведучий та автор програм на CNN, модеруватиме дискусію.
Довідково
Український сніданок (ланч) у Давосі проводиться щорічно з 2005 року з метою внесення України в міжнародний порядок денний та об'єднання українських та міжнародних лідерів.