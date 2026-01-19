$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 2328 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 13446 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 16341 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 11770 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 18218 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 27709 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38635 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59698 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47855 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78922 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Генсек НАТО та лідери п'яти країн візьмуть участь в Українському сніданку в Давосі

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

На традиційному Українському сніданку в Давосі 22 січня обговорять шляхи припинення війни та подолання викликів. Участь візьмуть Генсек НАТО Марк Рютте, а також лідери Латвії, Фінляндії, Нідерландів та Хорватії.

Генсек НАТО та лідери п'яти країн візьмуть участь в Українському сніданку в Давосі

У традиційному Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму цього року візьмуть участь Генсек НАТО Марк Рютте, а також лідери Латвії, Фінляндії, Нідерландів та Хорватії, повідомили у понеділок організатори, пише УНН.

Деталі

Український сніданок у Давосі проведуть 22 січня, початок - о 8:30 за Києвом. 

"Під час дискусії йтиметься про те, як покласти край війні та подолати виклики, які постають перед Україною, Європою та Західним світом", - повідомили організатори.

Учасникам дискусії Українського сніданку стануть: Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО; Едгар Рінкевичс, Президент Латвійської Республіки; Александер Стубб, Президент Фінляндської Республіки; Дік Схооф, Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди, та Андрей Пленкович, Прем'єр-міністр Республіки Хорватія.

Фарід Закарія, ведучий та автор програм на CNN, модеруватиме дискусію.

Довідково

Український сніданок (ланч) у Давосі проводиться щорічно з 2005 року з метою внесення України в міжнародний порядок денний та об'єднання українських та міжнародних лідерів.

Юлія Шрамко

