Дипломатические учреждения Украины за рубежом начнут срочный сбор средств для поддержки украинцев
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины инициировать срочные сборы средств. Помощь пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии для украинцев.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины инициировать срочный сбор средств для поддержки украинского народа, передает УНН со ссылкой на МИД.
Призываю всех неравнодушных людей в мире, всех наших друзей, все наши общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального, местного уровня, лидеров мнений, медиа, другие сообщества – откликнуться на этот призыв
По его словам, эта помощь сейчас крайне необходима, и она пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии непосредственно для украинцев, для общин, которые в этом нуждаются.
