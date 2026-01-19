Дипломатические учреждения Украины за рубежом начнут срочный сбор средств для поддержки украинцев

$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 3502 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 15439 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 18341 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 12792 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 19140 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 28282 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38968 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59837 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47942 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79036 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов
19 января, 04:03 • 21911 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW
19 января, 04:31 • 20486 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
08:40 • 14502 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
09:09 • 31561 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго
10:04 • 16059 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 15454 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 18357 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 32065 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 62734 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 101230 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 14835 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 13649 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 25581 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 37986 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 34379 просмотра
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Дипломатические учреждения Украины за рубежом начнут срочный сбор средств для поддержки украинцев

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины инициировать срочные сборы средств. Помощь пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии для украинцев.

Дипломатические учреждения Украины за рубежом начнут срочный сбор средств для поддержки украинцев

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины инициировать срочный сбор средств для поддержки украинского народа, передает УНН со ссылкой на МИД.

Призываю всех неравнодушных людей в мире, всех наших друзей, все наши общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального, местного уровня, лидеров мнений, медиа, другие сообщества – откликнуться на этот призыв 

- отметил Сибига.

По его словам, эта помощь сейчас крайне необходима, и она пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии непосредственно для украинцев, для общин, которые в этом нуждаются. 

В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на генераторы для Киева18.01.26, 15:55 • 6284 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Сибига
благотворительность
Украина