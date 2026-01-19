Дипустанови України за кордоном розпочнуть терміновий збір коштів для підтримки українців

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 3922 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 16150 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 19082 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 13165 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 19479 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28535 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39109 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59897 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47977 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79087 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Популярнi новини
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 21025 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 13782 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15157 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 32563 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 16583 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 63080 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 101568 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15253 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 13833 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 25745 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38140 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 34521 перегляди
Дипустанови України за кордоном розпочнуть терміновий збір коштів для підтримки українців

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів. Допомога піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії для українців.

Дипустанови України за кордоном розпочнуть терміновий збір коштів для підтримки українців

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки українського народу, передає УНН із посиланням на МЗС.

Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти – відгукнутися на цей заклик 

- зазначив Сибіга.

За його словами, ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують. 

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Сибіга
благодійність
Україна