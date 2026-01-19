Дипустанови України за кордоном розпочнуть терміновий збір коштів для підтримки українців

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки українського народу, передає УНН із посиланням на МЗС.

Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти – відгукнутися на цей заклик - зазначив Сибіга.

За його словами, ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують.

