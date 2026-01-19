$43.180.08
Эксклюзив
13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

В образовательных учреждениях ВОТ вводят оценки за поведение: чего хотят добиться оккупанты

Киев • УНН

 • 38 просмотра

россия готовит систему оценивания поведения школьников на временно оккупированных территориях, которая станет обязательной с 1 сентября 2026 года. Это позволит интегрировать механизм тотального контроля непосредственно в образовательный процесс.

В образовательных учреждениях ВОТ вводят оценки за поведение: чего хотят добиться оккупанты

В учебных заведениях на временно оккупированных территориях фиксируется очередное усиление репрессивной политики рф в сфере образования. Так называемое министерство "просвещения" рф готовит к полномасштабному внедрению систему оценивания поведения школьников, которая с 1 сентября 2026 года должна стать обязательной для всех классов, с 1-го по 11-й, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, соответствующие изменения закрепляются проектом приказа, обнародованным на федеральном портале нормативных актов, и уже проходят апробацию в 89 школах семи пилотных регионов рф, включая ВОТ, с начала 2025/26 учебного года. Формально оккупационное ведомство декларирует так называемое "формирование ответственности" и "воспитательных ценностей", однако реальное содержание инициативы – интеграция механизма тотального контроля непосредственно в образовательный процесс.

В Скадовске оккупанты через киберспорт агитируют детей к войне - ЦНС12.01.26, 16:51 • 3379 просмотров

Согласно разъяснениям так называемого "минпросвещения" рф, оценка за поведение будет основываться на таких критериях, как дисциплина, социальное взаимодействие, "личностные качества" и учебная активность. Эти размытые и субъективные показатели создают широкое поле для злоупотреблений на ВОТ, где любое несоответствие оккупационной идеологии может быть трактовано как "нарушение поведения". Более того, эти подходы планируют применять даже к детям с инвалидностью, что свидетельствует о полном пренебрежении базовыми принципами защиты прав ребенка 

- указано в сообщении.

Оккупанты превратили храмы в Крыму в площадки для милитаризации детей - ЦНС21.12.25, 09:03 • 4125 просмотров

Аналитические оценки свидетельствуют, что внедрение оценок за поведение является частью системной политики милитаризации и идеологической обработки детей на ВОТ. Это грубое нарушение международного гуманитарного права и Конвенции о правах ребенка, которая гарантирует особую защиту детям в условиях вооруженного конфликта. Ответственность за эти действия будут нести не только инициаторы в рф, но и все исполнители на местах, которые сознательно стали инструментом оккупационного режима, резюмировали в Центре.

Оккупанты вывезли 24 подростков из Херсонщины в Волгоград на военные учения - ЦНС19.01.26, 03:18 • 4160 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине