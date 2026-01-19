В учебных заведениях на временно оккупированных территориях фиксируется очередное усиление репрессивной политики рф в сфере образования. Так называемое министерство "просвещения" рф готовит к полномасштабному внедрению систему оценивания поведения школьников, которая с 1 сентября 2026 года должна стать обязательной для всех классов, с 1-го по 11-й, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, соответствующие изменения закрепляются проектом приказа, обнародованным на федеральном портале нормативных актов, и уже проходят апробацию в 89 школах семи пилотных регионов рф, включая ВОТ, с начала 2025/26 учебного года. Формально оккупационное ведомство декларирует так называемое "формирование ответственности" и "воспитательных ценностей", однако реальное содержание инициативы – интеграция механизма тотального контроля непосредственно в образовательный процесс.

Согласно разъяснениям так называемого "минпросвещения" рф, оценка за поведение будет основываться на таких критериях, как дисциплина, социальное взаимодействие, "личностные качества" и учебная активность. Эти размытые и субъективные показатели создают широкое поле для злоупотреблений на ВОТ, где любое несоответствие оккупационной идеологии может быть трактовано как "нарушение поведения". Более того, эти подходы планируют применять даже к детям с инвалидностью, что свидетельствует о полном пренебрежении базовыми принципами защиты прав ребенка - указано в сообщении.

Аналитические оценки свидетельствуют, что внедрение оценок за поведение является частью системной политики милитаризации и идеологической обработки детей на ВОТ. Это грубое нарушение международного гуманитарного права и Конвенции о правах ребенка, которая гарантирует особую защиту детям в условиях вооруженного конфликта. Ответственность за эти действия будут нести не только инициаторы в рф, но и все исполнители на местах, которые сознательно стали инструментом оккупационного режима, резюмировали в Центре.

