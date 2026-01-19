$43.180.08
18 января, 11:31 • 18843 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 35508 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 29913 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 61575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 93670 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 44258 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 53949 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58286 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 47512 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80585 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
публикации
Эксклюзивы
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 42679 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80585 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 48203 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 78981 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 107751 просмотра
Оккупанты вывезли 24 подростков из Херсонщины в Волгоград на военные учения - ЦНС

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Оккупационные власти Херсонщины отправили 24 подростков в Волгоград под прикрытием образовательного проекта. Детей обучали работе с БПЛА, военным специальностям и тактической подготовке, а также навязывали идеологическую пропаганду.

Оккупанты вывезли 24 подростков из Херсонщины в Волгоград на военные учения - ЦНС

Оккупационные власти Херсонской области отправляют детей на военные учения в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационная администрация Херсонщины запустила очередной этап системной милитаризации детей с ВОТ. Группу из 24 подростков вывезли за пределы оккупированной территории – в Волгоград на территорию РФ – под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

В так называемом оборонно-спортивном лагере "Авангард" подростков привлекали к обучению работе с БПЛА, военным специальностям, элементам киберопераций и тактической подготовке. Параллельно им навязывали идеологический блок: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны. Детям целенаправленно формируют восприятие войны как нормы и пути развития

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что отбор участников происходил через школы и лицеи под административным давлением. Руководителям учебных заведений доводили планы на количество детей, а родителям фактически не оставляли альтернативы – участие подавалось как "обязательная рекомендация".

"В нескольких случаях семьям прямо намекали на возможные проблемы с выплатами, социальной помощью и учебными характеристиками в случае отказа", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация Скадовска при поддержке так называемого "Министерства спорта Херсонской области" провела "Декаду спорта и здоровья", ключевым элементом которой стал турнир по лазертагу. Организаторы привлекали военных РФ, которые агитировали детей к участию в "СВО", вручая им грамоты и литературу военизированного содержания.

Были в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА: оккупанты вовлекли детей Луганщины в религиозные мероприятия в зоне боевых действий10.01.26, 10:13 • 3890 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине