Оккупанты вывезли 24 подростков из Херсонщины в Волгоград на военные учения - ЦНС

Оккупационные власти Херсонской области отправляют детей на военные учения в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационная администрация Херсонщины запустила очередной этап системной милитаризации детей с ВОТ. Группу из 24 подростков вывезли за пределы оккупированной территории – в Волгоград на территорию РФ – под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

В так называемом оборонно-спортивном лагере "Авангард" подростков привлекали к обучению работе с БПЛА, военным специальностям, элементам киберопераций и тактической подготовке. Параллельно им навязывали идеологический блок: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны. Детям целенаправленно формируют восприятие войны как нормы и пути развития - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что отбор участников происходил через школы и лицеи под административным давлением. Руководителям учебных заведений доводили планы на количество детей, а родителям фактически не оставляли альтернативы – участие подавалось как "обязательная рекомендация".

"В нескольких случаях семьям прямо намекали на возможные проблемы с выплатами, социальной помощью и учебными характеристиками в случае отказа", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация Скадовска при поддержке так называемого "Министерства спорта Херсонской области" провела "Декаду спорта и здоровья", ключевым элементом которой стал турнир по лазертагу. Организаторы привлекали военных РФ, которые агитировали детей к участию в "СВО", вручая им грамоты и литературу военизированного содержания.

