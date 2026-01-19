$43.180.08
18 січня, 11:31 • 18671 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 35012 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 29567 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 61151 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 93268 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 44106 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 53815 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58213 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47439 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 80332 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Окупанти вивезли 24 підлітків з Херсонщини до волгограда на військові навчання - ЦНС

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Окупаційна влада Херсонщини відправила 24 підлітків до волгограда під прикриттям освітнього проєкту. Дітей навчали роботі з БпЛА, військовим спеціальностям та тактичній підготовці, а також нав'язували ідеологічну пропаганду.

Окупанти вивезли 24 підлітків з Херсонщини до волгограда на військові навчання - ЦНС

Окупаційна влада Херсонщини відправляє дітей на військові навчання до рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ. Групу з 24 підлітків вивезли за межі окупованої території – до Волгограда на територію рф – під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".

У так званому оборонно-спортивному таборі "Авангард" підлітків залучали до навчання роботі з БпЛА, військовими спеціальностями, елементами кібероперацій та тактичною підготовкою. Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни. Дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми і шляху розвитку

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що відбір учасників відбувався через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів доводили плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов’язкова рекомендація".

"У кількох випадках родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області " провела "Декаду спорту і здоров’я", ключовим елементом якої став турнір з лазертагу. Організатори залучали військових рф, які агітували дітей до участі у "сво", вручаючи їм грамоти та літературу воєнізованого змісту.

Були в зоні досяжності артилерії та БПЛА: окупанти втягнули дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій10.01.26, 10:13 • 3890 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні