Окупанти вивезли 24 підлітків з Херсонщини до волгограда на військові навчання - ЦНС

Окупаційна влада Херсонщини відправляє дітей на військові навчання до рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ. Групу з 24 підлітків вивезли за межі окупованої території – до Волгограда на територію рф – під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".

У так званому оборонно-спортивному таборі "Авангард" підлітків залучали до навчання роботі з БпЛА, військовими спеціальностями, елементами кібероперацій та тактичною підготовкою. Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни. Дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми і шляху розвитку - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що відбір учасників відбувався через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів доводили плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов’язкова рекомендація".

"У кількох випадках родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області " провела "Декаду спорту і здоров’я", ключовим елементом якої став турнір з лазертагу. Організатори залучали військових рф, які агітували дітей до участі у "сво", вручаючи їм грамоти та літературу воєнізованого змісту.

